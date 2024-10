Theaterperformance zum Thema Liebe

"Disney hat mir unrealistische Erwartungen von der Liebe gegeben."

Liebe wurde in Kulturen auf der ganzen Welt vielfältig dargestellt und beschrieben, aber selten analysiert. Patriarchale Gesellschaftsstrukturen sind überall vorhanden, natürlich auch in der Liebe. Die Performance setzt sich mit Liebe und Beziehungen auf feministischer und politischer Ebene auseinander. Jungen und Mädchen lernen früh, was bedeutet "weiblich" und "männlich" zu sein und werden schon früh an das monogame, heteronormative Geschlechter- und Beziehungssystem herangeführt. Sie lernen, dass sie diesem Geschlechtskonstrukt auf jeden Fall nacheifern zu müssen. In unserer Gesellschaft wird dieses äußerst sexistische System immer wieder reproduziert: Frauen sind zugänglich und emotional, Männer hingegen nüchtern und emotional unzugänglich. Diese Zuschreibungen sind so tief verankert in der Art und Weise, wie wir Liebe erfahren, dass sie unseren Liebesbeziehungen eher schaden. Viele Märchen romantisieren sexuelle Übergriffe auf Frauen und prägen so das Bild, das junge Mädchen oder Frauen von sich haben (sollen). Bei Männern hingegen werden so Gesten und Aktionen von toxischer Männlichkeit gefördert und immer wieder manifestiert. Welchen Einfluss haben Disney-Verfilmungen? In "feminist dating" wird aufgezeigt, wie toxisch die Eigenschaften "weiblich" und "männlich" in Bezug auf die Liebe sind und wie stark sie in unser Dating-Verhalten eingreifen.

Wie können wir Liebe feministisch denken und leben? Kann Frau*/Mann* mit einer feministischen Herangehensweise bessere Beziehungen führen? Worin unterscheiden sich ein Penis und eine Klitoris? Welche Rolle spielen stereotype Geschlechterrollen in Bezug auf die Liebe? Ist Romantik patriarchal geprägt? Die silent ladies_ begeben sich in dieser humorvollen Theaterperformance auf die Suche nach Antworten zu diesen Fragen.

Es spielen: Bagdasar Khachikyan, Paul Maximilian Pira, Dawn Patricia Robinson, Cara von Stockert