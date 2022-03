Die Familien und Mitglieder des Waldkindergartens Mainhardt laden ein zum traditionellen Blumen- und Kuchenverkauf vor dem Muttertag. Finden Sie an unserem Verkaufsstand am Schlössle eine große Auswahl schöner Blumen mit denen Sie sich und anderen in ihrem Umfeld eine Freude machen können. Ein Teil der Einnahmen kommt dabei den Kindern des Waldkindergartens zu gute.

Wir freuen uns auf ihren Besuch!