Ferda Ataman: "Ich bin von hier. Hört auf zu fragen!"

Vor fast 40 Jahren in Deutschland geboren, hat Ferda Ataman die "Wurzeldetektive" leid. Sie findet, die Art, wie über Migration, Geflüchtete und Integration geredet wird, zeigt eine verzerrte Wahrnehmung. In ihrer pointierten Streitschrift stellt Ataman fest: „Wir haben ein Demokratieproblem, kein Migrationsproblem. ABER: Wir sind weltoffener, als wir denken. Also Schluss mit Apokalypse.“

Die Publizistin und Journalistin Ferda Ataman schreibt die Heimatkunde-Kolumne bei Spiegel Online und ist Vorsitzende der Initiative "Neue deutsche Medienmacher".