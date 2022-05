Ferdig gschaffd – Frau Schwätzele hat Feierabend!

Stadtspaziergang zum Feierabend der heiteren Art

Feierabend bei Frau Schwätzele. Entspannt schlendert Sie hinauf zur Karlshöhe, genießt es auf’m Bänkle zu sitzen und ihr „Städle“ von oben zu sehen. Endlich mal fünf grade sein lassen – obwohl es ja die ein oder andere Ecke gibt, an denen der Besen zu schwingen wäre! Ein kurzer Blick zum Schwabtunnel, bevor Erna den Weg über die Straße des schwäbischen Dichter und Denkers, den Sie doch so sehr verehrt, zum Feierabendwein einschlägt. Ein „Zehntele“ oder auch zwei – was für ein Genuss!

inkl. Weinversucherle und KäsesnackDauer: 1 Stunde 45 Minuten