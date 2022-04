Ferenc Snétberger – Gitarre Solo

Mit einem der weltweit führenden Gitarristen eröffnet die Kulturgemeinschaft Fellbach ihre neue Reihe in der Dionysiuskirche, deren intime, meditative Atmosphäre Saitenklänge zum Blühen bringt. Ferenc Snétberger wurde in Ungarn klassisch ausgebildet. Seine Musik überschreitet Grenzen, schöpft aus der Roma-Musik seiner Herkunft ebenso wie aus Flamenco, brasilianischen Rhythmen, Klassik und Jazz. "In memory for my people" komponierte er zum Holocaust-Tag 1995 ein Stück, das auch bei den Vereinten Nationen in New York 2007 aufgeführt wurde. Seine Konzertreisen führten ihn durch ganz Europa, nach Japan, Vietnam, Indien und in die USA. Vielfach ausgezeichnet, lebt er seit 30 Jahren in Berlin.

Karten gibt es ab 9. April 2022 beim i-Punkt Fellbach, Marktplatz 7, 70734 Fellbach, Telefon 0711 580058.

Es gelten die aktuellen Corona-Richtlinien.