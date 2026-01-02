Ferferi فرفری – Vom Ankommen und Fernbleiben

"Ferferi" ist das persische Wort für "Löckchen" – ein zärtlicher Kosename, der nach Kindheit im Iran klingt.

Das Wort weckt Erinnerungen an den Duft von Safran und Jasmin, an Tantes Laden, an die Klänge von Zuhause. Doch was bedeutet Heimat, wenn man bereits als kleines Kind das Geburtsland verlassen und sich in einem neuen Land zurechtfinden muss? Und wie kann man in einer Gesellschaft ankommen, wenn man immer wieder gefragt wird: "Aber woher kommst du wirklich?"

Inspiriert von persönlichen Erlebnissen erzählt die in Teheran geborene Schauspielerin und Sängerin Atina Tabé in ihrem Monologstück von einer Welt, in der Orient und Okzident verschwimmen. Ein poetischer, politischer und musikalischer Theaterabend über das Ankommen und Fernbleiben, Zugehörigkeit und Ausgrenzung und über die Kraft, sich nicht glätten zu lassen.