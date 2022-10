Schauspielerin Atina Tabé kam mit knapp drei Jahren aus dem Iran nach Deutschland. Inspiriert von persönlichen Erlebnissen erzählt sie die fiktive Geschichte von Ferferi.

Ferferi lernt eine neue Sprache und merkwürdige Schriftzeichen. Sie trifft hilfsbereite Nachbarskinder und deren vorurteilsbehaftete Eltern. Sie lernt, dass man mit Taarof, der persischen Höflichkeit, hier nicht weit kommt. Sie erlebt Höhen und Tiefen wie jeder andere Mensch – mit einem Unterschied: Manches wird allein durch ihr Aussehen ausgelöst, durch ihre Locken. «Ferferi فرفری» macht erlebbar, was Ankommen in einer unbekannten Umgebung bedeutet – und Alltagsrassismus in einer scheinbar toleranten Gesellschaft.