Ferienmusikworkshops

So wird mit Unterstützung des Bezirksbeirats Stuttgart Mitte vom 10. Bis 14. August ein Kinder Sommerferien Musikprogramm stattfinden, wo Kinder und Jugendliche niederschwellig in zahlreichen Workshops mit Profimusiker*innen sich an verschiedenen Instrumenten und in verschiedenen Metiers ausprobieren können. Es wirdKurse in den Bereichen Gesang, Gitarre, Bass, Schlagzeug, Ukulele, Geige,Tanz, Musikproduktion, Musikvideoproduktion, Klavier und DJing geben.Die Dozent*innen sind Profis aus der Stuttgarter Musikszene. Darunter Cassandra Steen (Gesang)und Andreas Vockrodt (Gitarre), Carmen Penalba (Geige und Flöte), Markus Kirrstetter (Ukulele), Edina Schall(Djing), Jan Radt (Musikvideoproduktion),Oliver Zito (Klavier), Roberto Santamaria (Percssion), u.a..