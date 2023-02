Ferienprogramm: Schnupperkurs "Programmieren für Kids" (TechnoThek)

Weltweit sind viele Kinder und Jugendliche mit Begeisterung dabei, Computer im Alltagsleben einzusetzen, z. B. integriert in modernen Arbeits- und Freizeitgeräten, an PC/Laptop für die Schule oder mit dem Smartphone. Wer sich schon einmal Gedanken gemacht hat, was eigentlich programmiertechnisch dazugehört, damit die "Hardware" die man da nutzt, das tut, was man will, ist in unserem Schnupperkurs genau richtig. Mit den Programmiersprachen "Scratch" und "Python" werden wir selbst einmal unserem Rechner Leben einhauchen, und versuchen unserer Kreativität auf dem Bildschirm freien Lauf zu lassen. Wir schauen uns an, was an einem Computer eigentlich abläuft, damit nur ein einzelnes Wort auf dem Bildschirm erscheint. - Über das Programmieren eines einfachen Spieles hin bis zum Ansteuern eines externen Bauteils wie einer LED mit Hilfe eines Raspberry-Pi-Rechners.

Bitte mitbringen: USB-Stick zum Mitnehmen der erstellten Programme