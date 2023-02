Ferienprogramm: Schnupperkurs "3D-Drucker für Kids" (TechnoThek)

3D - Drucker bei Jung und Alt in aller Munde. Doch was steckt dahinter? Der Kurs gibt Dir einen ersten Überblick, wie Du die neuen Techniken für Deine Zwecke nutzen kannst. Du lernst Wissenswertes über Druckermodelle, Filament, Bezugsquellen und passenden Software, erhältst einen Einblick in die Vorarbeit am Rechner und praktische Tipps dazu - und siehst natürlich den Drucker bei der Arbeit wie er Dein erstes kleines Teil entstehen lässt.