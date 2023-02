3D-Drucker in der Anwendung

Aufbauend auf unserem Einsteigerkurs "Einführung in die Nutzung des 3D-Druckers" wollen wir in diesem Kurs auf die Fortgeschrittenen-Einstellungen unserer Makerbot Software eingehen und an verschiedenen Beispielen die Auswirkungen der Einstellungen vergleichen.

Anhand von Fallbeispielen werden wir auch die Möglichkeit unseres "Makerbot s" ausloten, und Richtlinien zur Teilekonstruktion erarbeiten.

Bitte mitbringen: Notebook oder Laptop, wenn vorhanden

Anmeldung über www.vhs-geislingen.de