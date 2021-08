Ferienprogramm: "Lindleinturm - Führung"

Bis 1993 wurde der im Spätmittelalter erbaute Turm durchgehend 200 Jahre lang bewohnt. Wir gehen auf den Spuren der letzten Bewohnerin des Turms und dieses besonderen historischen Viertels auf eine kleine Zeitreise. Was war der Turm in den vergangenen Jahrhunderten? Wie kam es dazu, dass der Turm zum Wohnhäußlein wurde? Wie lebte Margarete Böttiger bis 1993 in dem Turm?

Aufgrund der engen Situation im Turm können nur kleine Gruppen bis 4 Personen oder eine Familie teilnehmen.

Treffpunkt ist am Turm. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Um eine Spende wird gebeten.

Info und Anmeldung unter: Tel. 07933 1529 oder 07933 631