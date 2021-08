Ferienprogramm: "Mit den Fischern unterwegs!"

Was wohnt denn da im See und was ist da so los?

Nach der gründlichen Erforschung des Gewässers geht es zum Kneippbecken und an den Wasserspielplatz zur Abkühlung. Weiter geht’s zum Herrgottsbach und beim Zielwerfen mit der Angel in verschiedene Reifen könnt ihr euer Geschick testen! Die Lehrtafeln am See werden Euch zum Abschluss genauer erläutert und ein erfrischendes Getränk steht auch für Euch bereit!

Kommt doch einfach dazu und lernt viel über Natur und das Hobby Angeln.

Der Fischereiverein freut sich auf Euch

Dauer ca. 2 Stunden

Treffpunkt: Parkplatz Badesee, Ortsteil Münster.

Es ist eine vorherige Anmeldung erforderlich: christian.ruettinger@fv-creglingen.de