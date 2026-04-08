FERIENPROGRAMM - Pizza backen

Wir bereiten gemeinsam alles fürs Pizza backen vor. Anschließend werden alle Teilnehmenden erlernen, wie mit selbst gemachtem Teig eine eigene einfache oder neapolitanische Pizza entsteht. Die Pizza wird dabei individuell gestaltet und in einem Pizzaofen gebacken. Im Anschluss darf die selbst gestaltete Pizza nach Hause genommen oder direkt verzehrt werden.

Hinweis: von 16:30 bis 20:30 werden Pizzen gemacht. Sobald die Pizza fertig ist, sind alle eingeladen eine schöne Zeit im Jugendhaus zu verbringen, allerdings ohne individuelle Betreuung.