FERIENPROGRAMM: Schokofrüchte

Wir kaufen gemeinsam frisches Obst und Schokolade ein. Im Anschluss schmelzen wir die Schokolade und dippen unser frisch geschnittenes Obst darin.
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casa nostra - Zentrum für Jugendkultur Calwer Straße 4, 71034 Böblingen
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Wir kaufen gemeinsam frisches Obst und Schokolade ein. Im Anschluss schmelzen wir die Schokolade und dippen unser frisch geschnittenes Obst darin.
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