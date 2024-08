Ferienprogramm Singbus

Am 02.09.2024 macht der Singbus, im Rahmen des Ferienprogrammes, von 10 Uhr bis 15 Uhr Station auf dem Festplatz in Althütte.

Der Singbus ist für Kinder und Jugendliche gedacht, welche in drei Modellen (Workshops) lernen, wie die eigene Stimme funktioniert, was das Ohr mit dem Singen zu tun hat und wie man im Rhythmus-Roulette eigene musikalische Ideen zusammensetzen und so spielerisch komponieren kann.

Die Anmeldung dieses Programmpunktes erfolgt direkt über die Chorgemeinschaft Althütte-Sechselberg e.V., Frau Silvia Wid.