Ferienspaß in der Künzelsauer Sommerschule

Von Freitag, 19. August bis Freitag, 6. September 2019 ist jede der drei Ferienwochen einzeln buchbar. Von Montag bis Freitag, von 7.30 Uhr bis 16.30 Uhr, bieten pädagogische Fachkräfte einen unterhaltsamen Tagesablauf. In der Regel steht vormittags Lernen und Spielen in lockerer Runde im Plan. Nachmittags gibt es ein freizeitpädagogisches Angebot mit Malen, Basteln, sportlichen Aktivitäten, Spielen und Spaß in der Natur. Einmal in der Woche wird ein ganztägiger Ausflug unternommen. Nach einem gemeinsamen Frühstück starten die Kinder mit ihren Betreuern in den Tag. Ein Mittagessen und ein kleiner Snack zwischendurch werden angeboten. Eingeladen sind alle Schüler aus dem gesamten Stadtgebiet. Eine Woche kostet, inklusive der Mahlzeiten, 60 Euro. Die Künzelsauer Sommerschule findet in den Räumen der Georg-Wagner-Schule, Gebäude am Kocher, statt, die ideale Voraussetzungen für die vielfältigen Aktivtäten bieten. Die Berner-Stiftung unterstützt die Künzelsauer Sommerschule. Nur deshalb kann die Stadtverwaltung Künzelsau das interessante und abwechslungsreiche Programm in den Sommerferien so günstig anbieten.

Ferien und Schule – das hört sich erst einmal ungewöhnlich an. Doch der Erfolg der Künzelsauer Sommerschule spricht für sich. Bereits zum achten Mal geht dieses Betreuungsangebot der Stadt Künzelsau an den Start. Hier erhalten Schülerinnen und Schüler der ersten bis sechsten Klasse aus dem gesamten Stadtgebiet die Chance, ihre schulischen und sozialen Kompetenzen bestmöglich weiterzuentwickeln. Neben Spaß und Betreuung bietet die Künzelsauer Sommerschule auch die Möglichkeit, Lernstoff - anders als im Schulalltag - zu erschließen. Praktisches Alltagswissen wird erworben und Gemeinschaft mit anderen Kindern erlebt. Altersgerecht und spielerisch werden dabei auch die sozialen Kompetenzen wie Motivation, Kommunikationsfähigkeit und Teamarbeit gefördert. „Dass wir auch diesen Sommer diese einmalige Betreuungsmöglichkeit anbieten können, freut mich besonders“, so Bürgermeister Stefan Neumann und blickt dabei auf die finanzielle Förderung der Berner-Stiftung, die dieses freiwillige Angebot der Stadt erst ermöglicht.