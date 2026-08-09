Werde Künstler*in und Ausstellungsmacher*in – Ferienwerkstatt in der Städtischen Galerie Böblingen

Hast du Lust, Kunst einmal ganz anders zu entdecken? Dann komm in den Sommerferien in die Ferienwerkstatt der Städtische Galerie Böblingen!

Gemeinsam begeben wir uns auf eine spannende Entdeckungsreise durch die aktuelle Ausstellung „In der Klarheit liegt die Kraft: Der Bildhauer Hans Dieter Bohnet“. Dort warten beeindruckende Skulpturen, Bilder und Zeichnungen darauf, von neugierigen Kindern erkundet zu werden.

Doch damit nicht genug: Nach dem Ausstellungsbesuch wirst du selbst kreativ! Du suchst dir dein Lieblingskunstwerk aus und gestaltest daraus etwas ganz Eigenes. Ob zeichnen, modellieren, bauen oder experimentieren – deiner Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.

Das Besondere: Deine Kunstwerke werden im November während der Langen Nacht der Museen in einer eigenen Ausstellung präsentiert. Dabei darfst du mitentscheiden, wie die Ausstellung aufgebaut wird, Einblicke in die Museumsarbeit erhalten und sogar Besucherinnen und Besucher durch die Ausstellung führen. So wirst du nicht nur zur Künstlerin oder zum Künstler, sondern auch zur echten Ausstellungsmacherin oder zum echten Ausstellungsmacher!