Ferienworkshop: Happy Halloween!

Bald heißt es wieder: „Süßes oder Saures!?“ Das Deutsche Bauernkriegsmuseum Böblingen lädt auch in diesem Jahr zu einem ganz besonderen Erlebnis ein. Schon am Freitag, den 30. Oktober, von 17:00 bis 18:30 Uhr verwandelt sich das Museum in einen geheimnisvollen Ort voller Rätsel, Lichtspiele und Geschichte. Alle Kinder zwischen sechs und elf Jahren sind (gerne im Kostüm!) herzlich eingeladen, an unserem Herbstferien-Programm teilzunehmen und das Museum einmal von einer ganz anderen Seite kennenzulernen.