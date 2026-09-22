Ferienworkshop Partywürstchen

In diesem kreativen Ferienworkshop im Deutschen Fleischermuseum entdeckt ihr gemeinsam mit dem neugierigen Museumsschweinchen Schorschi spannende, überraschende und manchmal auch verrückte Geschichten. Ihr erkundet die Ausstellung, entwickelt eigene Ideen, erfindet Geschichten, Geräusche und Hörszenen und lasst eurer Fantasie freien Lauf. Unter der Leitung der Kunsttherapeutin Margit Hess entstehen dabei einzigartige Hörbeiträge, in denen eure Perspektive und eure Kreativität im Mittelpunkt stehen. Ein Workshop für alle neugierigen Kinder, die gerne entdecken, gestalten und Geschichten erzählen.