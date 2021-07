Plastisches Gestalten ab 6 Jahren mit Patrizia Kränzlein.

Kursnummer: L200814

In diesem Kurs begegnen wir Skywalker, Chewbacca, Yoda und R2D2. Aus Recyclingmaterial, Kartonagen, Drähten und Stoffen, entstehen eure Idole und deren Raumschiffe. Wir zeichnen, kleben, schneiden und formen und überlegen, wie wir unsere Helden am besten in Szene setzen können. Ende wird natürlich alles bemalt.

Eure Ergebnisse nehmt ich natürlich mit nach Hause.

Anmeldungen schriftlich bis spätestens Sonntag, 01. August 2021

per E-Mail: kunstschule@ludwigsburg.de

per Post: Kunstschule Labyrinth, Hindenburgstr. 29, 71638 Ludwigsburg