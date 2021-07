Hafen Karlskaserne: Ahoi!

Plastisches Gestalten ab 6 Jahren mit Patrizia Kränzlein.

Kursnummer: L200811

In diesem Kurs bauen wir alles was schwimmt. Ob Segelboot, Piratenschiff, Dampfer oder U-Boot, alle Schiffe werden zu Wasser gelassen. Es wird gehämmert, gesägt, geklebt und gefeilt. Außerdem lernt ihr einen Seemannsknoten kennen. Am Ende werden eure Boote auch noch bemalt,bevor sie zu euch nach Hause schwimmen.

Anmeldungen schriftlich bis spätestens Sonntag, 01. August 2021

per E-Mail: kunstschule@ludwigsburg.de

per Post: Kunstschule Labyrinth, Hindenburgstr. 29, 71638 Ludwigsburg