Habt ihr Lust, Theater zu spielen und ein kleines selbsterarbeitetes Stück aufzuführen? In unserer Schauspielwerkstatt bekommt ihr hierzu eine gute Gelegenheit.

Mit viel Spaß entwickelt ihr gemeinsam mit dem Schauspieler Bernhard Linke eure darstellerischen Fähigkeiten. Stimmtraining, Ausdrucksübungen und Ensemblespiel sind ebenfalls Teil des Workshops. Ihr entwickelt gemeinsam, Geschichten, Szenen und Texte und schlüpft in unterschiedlichste Rollen. Am Ende der gemeinsamen Probenzeit findet eine Abschlussaufführung in kleinem Rahmen statt.

Termine: Mo 30.8. – Fr 03.09.2021 täglich von 10:00 – 13:00 Uhr

Ort: Theatersaal Kunstschule Labyrinth im Kunstzentrum Karlskaserne, Hindenburgstr. 29 in 71638 Ludwigsburg

Leitung: Bernhard Linke