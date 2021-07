Eine Reise in die Zukunft

Macht euren eigenen Film in 3D!

Gefördert durch „Total Digital! Lesen und erzählen mit digitalen Medien“ Ein Projekt des Deutschen Bibliotheksverbands e.V. (dbv) im Rahmen von „Kultur macht stark: Bündnisse für Bildung“

Jetzt anmelden!

Wollt ihr mitmachen? Dreht euren eigenen Film in 3D.

Wann: Kickoff am 3. September 2021, 14-15.30 Uhr

Workshop vom 6.-10. September, jeweils 9.30 – 16.30 Uhr

Wo: Villa BarRock, Pflugfelder Str. 5, 71636 Ludwigsburg

Wer: Kids von 10 – 15 Jahre

Anmeldung: stabi.medienwerkstatt@ludwigsburg.de

oder mit Anmeldeformular

Achtung: maximal 15 Teilnehmer!

Ausgehend vom Zeitreise-Roman „Blätterrauschen“ erschafft Ihr Eure Welt der Zukunft in einer virtuellen Realität.

Beim Ferienworkshop lernen die Teilnehmer filmische Mittel wie z.B. Perspektive oder die Wirkungsweise von Geräuschen und Musik kennen und beurteilen.

Anschließend erfolgt die Auswahl passender Szenarien für den Hintergrund und die Zusammenfügung der einzelnen Filmsequenzen.

Im Verlauf des Projekts lernen die Teilnehmer die Grundlage der Stop-Motion-Filmtechnik kennen, sie erarbeiten sich die Weiterführung der Handlung, entwickeln ein Storyboard, schreiben Dialoge und erstellen ihre Filmcharaktere aus kaputtem Spielzeug und Elektrokleingeräte-Schrott.

In einer weiteren Projektphase wird die "Zukunftsvision" in einer Green-Screen-Box mit den selbst gestalteten Charakteren mittels einer 360°-Kamera verfilmt. Anschließend werden die Dialoge eingesprochen, die Vertonung ausgewählt und unterlegt und die Filme geschnitten. So soll ein mehrminütiger dreidimensionaler Film entstehen, der die Buchgeschichte weiterführt und eigene Ideen der Teilnehmer darstellt.

In einer Abschlussveranstaltung soll - ausgehend vom Buch - die Weiterentwicklung der Geschichte, die einzelnen Schritte der Umsetzung, sowie schließlich die filmische Umsetzung selbst dargestellt werden: als dreidimensionales Filmerlebnis in einer virtuellen Realität.

keine Vorkenntnisse erforderlich; kostenfrei; inklusive Verpflegung

Info-Flyer und Anmeldung

Eintritt: Kostenlos