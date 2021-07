Manege frei!

Zirkuswerkstatt für Kinder von 5-7 Jahren mit Till Schneidenbach.

Kursnummer: L200913

Akrobatik, Jonglage, Balance und Clownerie - jeder kann sich in diesem Ferienworkshop in den verschiedenen Zirkuskünsten ausprobieren. Wir versuchen Bälle, Ringe und Keulen durch die Luft fliegen zu lassen und die Balance auf dem Einrad oder Rola Bola zu halten und andere mit Zaubertricks zu verblüffen. Nachdem alle die verschiedenen Zirkusdisziplinen kennen gelernt haben, spezialisiert sich jeder auf einem bestimmten Gebiet und probt mit seiner Gruppe an einer eigenen Zirkusnummer.

Das erarbeitete Programm fügen wir am Ende des Workshops zu einer kleinen Zirkusgala zusammen.

Anmeldungen schriftlich bis spätestens Sonntag, 01. August 2021

per E-Mail: kunstschule@ludwigsburg.de

per Post: Kunstschule Labyrinth, Hindenburgstr. 29, 71638 Ludwigsburg