Ein Kamel passt durch ein Nadelöhr

Fotoworkshop ab 8 Jahren mit Thora Gerstner.

Kursnummer: L200908

Wir fangen Häuser in einer Schuhschachtel ein und bilden mit Hilfe von Licht und Schatten Motive auf einer Postkarte ab. Jeder Teilnehmende baut in diesem Workshop eine Camera Obscura und lernt, wie man mit einfachen Mitteln große Effekte erzielt. Außerdem werden wir die Möglichkeiten der Schadografie nutzen und die Bilderfassung auf Fotopapier kennen lernen. So entdecken wir im Fotolabor die Ursprünge der heutigen Digitalfotografie. Wir wollen unsere eigenen Abzüge entwickeln, chemische Prozesse genauer unter die Lupe nehmen und mit erstaunlich präzisen Ergebnissen in Schwarz und Weiß aus dem Kurs hervorgehen.

Anmeldungen schriftlich bis spätestens Sonntag, 01. August 2021

per E-Mail: kunstschule@ludwigsburg.de

per Post: Kunstschule Labyrinth, Hindenburgstr. 29, 71638 Ludwigsburg