Rappelkiste aus Holz

Plastisches Gestalten ab 7 Jahren mit Mark Knüttgen.

Wir bauen aus Holz, Holzresten, Rundholz und anderen Materialien, alles, was sich bewegt und rasselt.

Eine Holzkiste wird z.B. mit Löchern versehen, ein Besenstiel zur Kurbel umgebaut und schon funktioniert der Antrieb für unsere Holzmaschine. Aber was treibt sie an? Vielleicht einen Kran, der seine Schwere Last auf und niederbewegt. Oder eine kleine Hexe, die auf ihrem Besen auf und nieder schwebt oder eine Krachmaschine die rasselt, scheppert und trommelt. Wir sägen, feilen, kleben und bemalen. Planerisches Vorgehen und Erfindergeist sind da gefragt.

