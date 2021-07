Märchen aus Südamerika

Malen und Collagieren für Kinder von 7-10 Jahren mit Javiera Advis.

Kursnummer: L200808

In diesem Kurs hören wir Geschichten in deutscher und spanischer Sprache. Wir malen und zeichnen dazu in verschiedenen Techniken.

Außerdem experimentieren wir mit vielen interessanten Materialien wie Pappen, bunten Papieren, Wolle, Folien und entwickeln durch die kontrastreiche Arbeit mit verschiedenen Texturen, Mustern und Oberflächenbeschaffenheiten ein Gefühl für das Material.

Die Ergebnisse wird die Dozentin in einem kleinen Buch zusammenfassen und drucken.

3 Wochen nach dem Kurs könnten die Kinder ihre gedruckten Bücher abholen.

Anmeldungen schriftlich bis spätestens Sonntag, 18. Juli 2021

per E-Mail: kunstschule@ludwigsburg.de

per Post: Kunstschule Labyrinth, Hindenburgstr. 29, 71638 Ludwigsburg

Anmeldeformulare unter www.kunstschule-labyrinth.de