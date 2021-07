Von Anaconda bis Zebrafisch

In diesem Kurs zeichnen und malen wir Tiere wie Schlangen, Schnecken, aber auch Flusspferde, Katzen, Insekten und Vögel.

Ab 9 Jahren mit Sybille Proksch.

Wir besprechen die Zuordnung z.B. in Säugetiere oder Spinnen,und schauen uns ihren Körperbau genau an. Dabei zeichnen und malen wir die Tiere in ihrer jeweiligen Umgebung wie das Meer, die Berge oder heimische Streuobstwiesen. Am Ende des Workshops gestalten wir noch eine Mappe, damit ihr die entstandenen Arbeiten gut nach Hause transportieren könnt.

