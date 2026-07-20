Ferienzeit im Museum: Sehen, Fühlen, Bewegen

Staatsgalerie Stuttgart Konrad-Adenauer-Straße 30-32, 70173 Stuttgart

Wir schließen die Augen und stellen uns Picassos Badende an einem richtigen Strand vor: Riecht es eher nach Sonnencreme, Meerwasser oder doch nach altem Holz? Und sind die Figurinen von Oskar Schlemmer wirklich mucksmäuschenstill oder möchten sie heimlich lieber tanzen? Gemeinsam gehen wir auf eine spannende Sinnesreise durchs Museum: Wir schauen ganz genau hin, schnuppern, fühlen, staunen und begreifen Kunst mit allen Sinnen. Vielleicht entdeckt dabei sogar die Nase Dinge, die den Augen entgehen! Anschließend wird gemalt und den eigenen Sinneseindrücken nachgespürt. Bitte ein kleines Vesper und ein Getränk mitbringen.

kostenlos für Kinder ab 6 Jahren

Info

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Staatsgalerie Stuttgart Konrad-Adenauer-Straße 30-32, 70173 Stuttgart
Kinder & Familie
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