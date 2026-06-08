Ferienzeit im Museum: Texturen um uns

Metallblumen an Zäunen, Steinmuster an Häuserwänden – überall um uns herum verbergen sich spannende Oberflächen und Texturen, die im Alltag

oft unbemerkt bleiben. Gemeinsam entdecken wir Werke der Sammlung und auf einer Erkundungstour an der frischen Luft die Vielfalt dieser Strukturen und schärfen unseren Blick für die kleinen Details. Mit Knete und Stempelkissen halten wir unsere Fundstücke direkt fest und übertragen die entdeckten Texturen auf Papier.

Bitte ein kleines Vesper und ein Getränk mitbringen.

Für Kinder ab 12 Jahren