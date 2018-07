Ferienzeit ist Bewerbungszeit!

Ende Juli gibt es Zeugnisse und dann beginnt für die Schülerinnen und Schüler die Ferienzeit: Sommer, Sonne, Freibad, Disco, Spaß und Spiel! Doch halt! Wer für den Herbst 2019 einen Ausbildungsplatz sucht, sollte einen Teil der Ferienzeit auch in seine berufliche Zukunft investieren.

Bei einigen Betrieben laufen schon die Auswahlverfahren für das Ausbildungsjahr 2019, die meisten Firmen steigen aber nach den Sommerferien in das Thema ein. Also höchste Zeit aktiv zu werden! Wer erfahren möchte, wie eine gute Bewerbung aussieht und was einen im Vorstellungsgespräch, Auswahltest oder Assessment-Center, der ist hier richtig: Die Berufsberatung der Agentur für Arbeit bietet in den Sommerferien jede Woche ein Seminar für junge Ausbildungssuchende an. Es werden Fragen beantwortet, praktische Übungen wie Rollenspiele gemacht, Tests geübt, Filme geschaut – kurzum alles, was hilfreich ist, um sich gut vorzubereiten.

Die Seminare gehen jeweils drei Stunden, sind kostenfrei und jeweils 12 Bewerberinnen und Bewerber können teilnehmen. Anmeldungen werden telefonisch unter 07141/137-271 sowie per E-Mail unter ludwigsburg.biz@arbeitsagentur.de entgegengenommen. Komplette Bewerbungsunterlagen müssen immer mitgebracht werden!

Folgende Termine stehen immer donnerstags zur Wahl:

26. Juli 14:00 Uhr

Thema: Vorstellungsgespräch

02. August 10:00 Uhr

Thema: Auswahltest/ Assessment-Center

09. August 14:00 Uhr

Thema: Bewerbung

16. August 10:00 Uhr

Thema: Vorstellungsgespräch

23. August 14:00 Uhr

Thema: Auswahltest/ Assessment-Center

30. August 10:00 Uhr

Thema: Bewerbung

06. September 14:00 Uhr

Thema: Vorstellungsgespräch