Die einzigartige Kinder- und Jugendfaschenacht! Am Sonntag, den 09. Februar kommen unsere Kleinsten wieder ganz groß raus! Denn auf dem Ferkelball steht Ihr im Mittelpunkt. Mit abwechslungsreichem Programm, Spielen für die Kinder, einer faschnachtlich geschmückten Halle und mit reichlich Speisen und Getränken feiern wir den Ferkelball. Natürlich sind alle, ob groß ob klein, ob alt ob jung, dazu recht herzlich eingeladen. Der Eintritt ist wie gewohnt für jeden frei. Lasst uns also zusammen mit unseren Freunden, Verwandten, Kindern, Enkeln, Nichten und Neffen einen unvergesslichen Sonntagnachmittag in der Festhalle Sindolsheim erleben. Los geht´s um 14.11 Uhr. Der Fototermin findet zuvor um 13.00 statt.