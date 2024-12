fern und nah

Die Reutlinger Autorin und Stipendiatin der Förderkreises deutscher Schriftsteller in Baden-Württemberg Nicole Krieg liest aus ihren aktuellen Texten.

Freundschaft, Liebe, aber auch Einsamkeit und Krieg sind die Themen in den Geschichten, die in Argentinien, auf der Schwäbischen Alb und an unbestimmten Orten spielen.

Umrahmt wird die Lesung mit Songs durch die Sängerin Karin Lenz, begleitet von Nicole Krieg am Piano.