Rückblick auf den 1.Kirchberger Infotag: am Samstag dem 06.07.19 war es endlich so weit: Der 1. Kirchberger Infotag fand statt. Wir waren alle sehr aufgeregt, da wir nicht wussten wie dieser Tag verlaufen wird.Bei LSB Frank Schmidt konnte man sich über Schulungen und Beratungen informieren. Man konnte sich auch über den neugegründeten Verein Fernfahrerstammtisch Kirchberg a.d. Jagst e.V. informieren. Außerdem zeigte Frank Schmidt wie man eine Ladung richtig sichert. Die BFS Nutzfahrzeugvermietung stellte ihren Europameisterschafts Truck-Trial LKW am Eingang zur Schau auf. Man konnte dann an ihrem Stand mit dem Überschlagssimulator auch selbst erleben wie es ist wenn sich ein LKW überschlägt. Es wurde auch ein MAN TGX 500 gezeigt. Aus Heilbronn war die ACADEMY Fahrschule SGH dabei. Man konnte sich über alle Führerscheinklassen, diverse Weiterbildungen und Schulungen informieren.Mit dabei war auch die BAG. Dort konnten die Fahrer über alle Probleme, die täglich auftauchen, Fragen und bekamen detaillierte Auskunft.Ein neuer Mercedes Actros mit der neuesten Technik, wie Abbiegeassistent, wurde von der Firma Widmann ausgestellt.Scania Ellwangen hatte auch ein Vorführmodell, den R500, mit neuester Technik dabei. Aus Crailsheim war Roll Truck Service mit einem DAF, Renault, Volvo und einem IVECO (LNG-Flüssiggas) dabei. Dabei wurde auch der Tode Winkel gezeigt. Außerdem wurde auch ein Ölbeseitigungs-Lkw vorgeführt.Bei J-K-Modell- und Dioramenbau konnte man selbstgebaute Modelle anschauen.Der Verein RC-MSC-Öhringen hat ein Minitur-Areal aufgebaut und ihre ferngesteuerte Funktionsmodelle fahren lassen. Das hat nicht nur die kleinen Besucher erfreut.Beim THW Ortsverband Pfedelbach konnte man sich über ihre Arbeit informieren. Sie unterstützte auch die Veranstaltung mit der Stromversorgung.Die Squaredace Gruppe XXX sorgte mit mehreren Aufführungen für Unterhaltung.Für das leibliche Wohl sorgte das Autohofteam Kirchberg.Bei der Tombola konnte man eine Vielfalt von Gewinnen „erobern“.Die Besucher waren im Großen und Ganzen mit der Veranstaltung zufrieden.Am 07.08.2019 um 19:00 Uhr findet der nächste Fernfahrerstammtisch in Kirchberg statt. Thema: THW Pfedelbach. Die Entstehung und die Möglichkeiten das THWs.