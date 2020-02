× Erweitern Fernfahrerstammtisch Fernfahrerstammtisch

Beim letzten Mal hatten wir die BG Verkehr zu Gast. Der Stammtisch war sehr gut besucht. Beim Thema Alkohol und Berufskraftfahrer kam es zu einer „heißen“ lebhaften Diskussion unter den Gästen. Der 28. Fernfahrerstammtisch findet am 04.03.20 um 19:00 Uhr im Autohof Kirchberg an der A6 statt. Wir haben dieses mal die Christusträger Hergershof zu Gast. Schwester Inge wird uns die Autobahnkapelle Christopherus auf dem Parkplatz Kochertalbrücke, an der A 6 näher bringen. Christopherus ist der Schutzpatron der Reisenden. Es geht auch um das Warum und Wozu diese Kapelle da ist. Wer geht in diese Kapelle rein. Sie wollen aber auch ein Zeichen für die Fahrer setzen die oft sehr lange von zu Hause weg sind. Was für Aktivitäten sie haben und was sie machen.Gäste und Interessierte sind Wilkommen.