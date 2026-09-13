Fernweh Ensemble - »L’appel de loin«

Das Fernweh-Ensemble lädt mit seinem Programm »L’appel de loin« – »Der Ruf aus der Ferne« zu einer musikalischen Entdeckungsreise ein.
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Bandhaus Theater Petrus-Jacobi-Weg 7, 71522 Backnang
Konzerte & Live-Musik
»Der Ruf aus der Ferne«
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Bandhaus Theater Petrus-Jacobi-Weg 7, 71522 Backnang
Das Fernweh-Ensemble lädt mit seinem Programm »L’appel de loin« – »Der Ruf aus der Ferne« zu einer musikalischen Entdeckungsreise ein.
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