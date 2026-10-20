Fernweh lädt zu einer musikalischen Reise durch verschiedene Länder, Kulturen und Klangwelten ein. Chanson trifft auf Tango Nuevo, Jazz auf Bossa Nova, Folk auf Pop und lateinamerikanische Rhythmen. Die Stücke erzählen von Aufbruch, Freiheit, Begegnung, Liebe und Sehnsucht – von der Ferne, die uns ruft, und von dem, was Menschen über Grenzen hinweg verbindet. Ein vielseitiges Konzertprogramm zwischen heiteren und melancholischen Momenten, bekannten Melodien und musikalischen Entdeckungen.

Lassen Sie sich mit dem Fernweh Ensemble in eine Welt voll vielfältiger, emotionaler und sehnsuchtserweckender Musik entführen!