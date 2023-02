Fernweh und Fantasie in der Musik der Romantik

Das 19. Jahrhundert brachte eine weitere Blütezeit der Musikkunst mit sich, die im Zeichen der individuell-romantischen Weltwahrnehmung stand.

Große Kontraste und Konflikte zwischen dem eigenen "Ich" der Künstler und ihrer Umgebung, die sich in der vorausgehenden Zeit der Wiener Klassik einzeln abzeichneten, kommen in der Musik der Romantik mit voller Intensität zum Ausdruck. Zur treibenden Kraft wird hier die Liebe - und dabei nicht mehr in einem "erhöht-religiosen" Sinne, sondern sehr sinnlich und menschlich. Aber auch darüber hinaus streckt sich die Fantasie der Komponisten, indem sie sich verschiedene gesellschaftliche Kontraste herausgreifen und verschärfen, um in ihrer Kunst darauf aufmerksam zu machen.

Gastdozent Dr. Roman Salyutov veranschaulicht anhand von Bildern und Audio- und Videobeispielen die künstlerische Entwicklung des jeweiligen Komponisten. Nach einer kurzen Pause folgt das ca. 50-minütige Solokonzert, in dem verschiedene Klavierwerke des jeweiligen Komponisten aufgeführt werden.

Informationen zur Anmeldung:

Die Veranstaltungsreihe "Das Schaffen der großen Komponisten" findet in Kooperation mit dem Deutschorden-Gymnasium, der Jugendmusikschule und der Buchhandlung Moritz und Lux statt.