Ferryman Festival

Epplehaus Karlstraße 13, 72070 Tübingen

Am 13. & 14. November geht das Ferryman im Epplehaus Tübingen in die nächste Runde.

Zwei Tage Indoor-Metal, acht Bands und ein Line-up quer durch verschiedene Ecken zwischen Black, Death, Thrash, Speed, Metalcore und Deathcore.

Mit dabei sind:

 Blood Torrent

 GOMORRHA  

 𝗞𝗡𝗜𝗙𝗘

 MAVIS

 P͟͞I͟͞N͟͞G͟͞H͟͞O͟͞S͟͞T

 Savage Mountain

 Total Annihilation

 VOIDCREW

Damit ist die Crew für 2026 komplett und wir freuen uns verdammt darauf, euch alle im November im Jugendzentrum Epplehaus zu sehen!

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Epplehaus Karlstraße 13, 72070 Tübingen
Festivals & Open Airs, Konzerte & Live-Musik

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