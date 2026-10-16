Ferryman Festival

Am 13. & 14. November geht das Ferryman im Epplehaus Tübingen in die nächste Runde.
Zwei Tage Indoor-Metal, acht Bands und ein Line-up quer durch verschiedene Ecken zwischen Black, Death, Thrash, Speed, Metalcore und Deathcore.
Mit dabei sind:
Blood Torrent
GOMORRHA
𝗞𝗡𝗜𝗙𝗘
MAVIS
P͟͞I͟͞N͟͞G͟͞H͟͞O͟͞S͟͞T
Savage Mountain
Total Annihilation
VOIDCREW
Damit ist die Crew für 2026 komplett und wir freuen uns verdammt darauf, euch alle im November im Jugendzentrum Epplehaus zu sehen!
Info
Epplehaus Karlstraße 13, 72070 Tübingen
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