Erinnerungen an den letzten Sommerurlaub im Süden werden am Wochenende 27./28. Juni 2026 auf dem Vaihinger Marktplatz geweckt.

Zum 26. Mal findet dort das Fest der internationalen Begegnung statt. Die Griechische Gemeinde Vaihingen, das Centro Italiano, der Türkisch Islamische Verein, der Kroatische Verein Vukovar und das Anatolisch-Alevitische Kulturzentrum laden zwei Tage lang zum Feiern, Essen und Trinken ein. Mit kulinarischen Spezialitäten und einem Bühnenprogramm, das die kulturelle Vielfalt der vertretenen Länder vorstellt, wollen die fünf Vereine die Vaihinger mit ihrer Herkunft und ihren Traditionen bekannt machen.