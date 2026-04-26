Fest der Kulturen - Interkulturelle Woche

Ein Fest der Begegnung: Herzliche Einladung zum Fest der Kulturen am 20. Juni 2026.

Öhringen feiert die Vielfalt! Am Samstag, den 20. Juni, verwandelt sich der Marktplatz in einen lebendigen Ort der Begegnung. Oberbürgermeister Patrick Wegener und die Musikschule Dück eröffnen das Fest um 13:00 Uhr und geben damit den Startschuss für ein buntes Bühnenprogramm, das bis in den Abend hinein begeistert.

Freuen Sie sich auf ein abwechslungsreiches Showprogramm: Von Pantomime und Kindertanz des Stadtteiltreffs über griechische und türkische Folklore bis hin zu modernen Choreografien der Broadway Dance School und der Tanzschule Brush ist für jeden Geschmack etwas dabei. Musikalische Akzente setzen unter anderem die Band „InTakt“, die Jugendmusikschule sowie die Stadtkapelle. Ein besonderes Highlight erwartet Sie um 19:00 Uhr: Der Meistertrommler Billy Konaté bringt mit seiner Band „Manden Djarra“ mitreißende afrikanische Percussion-Rhythmen auf die Bühne.

Parallel dazu lädt der Marktplatz mit zahlreichen Mitmach-Aktionen zum Verweilen ein. Während sich Kinder beim Basteln von Upcycling-Taschen, beim Treidelspiel oder an den Spielstationen der Ev. Jugendhilfe und des AK ausländische Mitbürger austoben, informieren Vereine wie „Gegen Vergessen – Für Demokratie e.V.“, die Nachtwanderer oder Transnormal über ihre wichtige Arbeit.

Auch kulinarisch wird einiges geboten: Genießen Sie internationale Spezialitäten wie kroatische Köstlichkeiten von Marcels Wunschmomente, klassischen Döner und Waffeln der DTGÖ, herzhafte Bratwürste des Namibia Vereins oder knusprige Pommes.

Kommen Sie vorbei, feiern Sie mit uns und erleben Sie die kulturelle Vielfalt unserer Stadt – das Fest endet gegen 21:00 Uhr.