Das Fest der Kulturen im gesamten Ensemble des Kulturhauses lädt dazu ein, gemeinsam die kulturelle Vielfalt der Bewohner der Region zu erleben.

Dazu gehört Musik wie vom hochkarätig besetzten Instrumentalensemble KlangFolk oder dem Ukrainischen Chor sowie Tanz aus verschiedenen Nationen. Es gibt Mitmachangebote für Kinder, Vorträge aus Schulen und Wissenschaft und dazu internationale kulinarische Spezialitäten.

Die syrische Künstlerin Rasha Deeb, Teilnehmerin der Kunstbiennale in Venedig, konzipiert für die Klosterkirche eine Ausstellung, die über die Veranstaltung hinaus zu sehen sein wird.