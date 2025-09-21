Fest der Vielfalt 2025

Motto "Rothenburg bewegt"

Mehrzweckhalle Rothenburg Friedrich-Hörner-Weg 11, 91541 Rothenburg ob der Tauber

Das Fest der Vielfalt 2025 zeigt, wie bunt Rothenburg ist und bietet eine besondere Gelegenheit, die vielfältigen Kulturen, Traditionen und Lebensweisen unserer Gesellschaft zu würdigen und gemeinsam zu feiern. 

Spiele und Aktivitäten drinnen und draußen für alle Altersgruppen, kreative Workshops, Bastelaktionen und Upcycling-Projekte, Aufführungen auf der Showbühne mit Musik, Impro Theater und Tänzen, sportliche Darbietungen, informative Stände mit Gewinnspielen und Gesprächen rund um kulturelle Vielfalt und Integration, Ausstellungen, Livemoderation und kulinarische Spezialitäten für Groß und Klein und v. m. 

Das diesjährige Motto „Rothenburg bewegt“ soll verdeutlichen, wie durch gemeinsames Engagement und kulturellen Austausch unsere Stadt lebendiger und offener wird.

