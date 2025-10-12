Fest der Vielfalt

bis

Jugendhaus TRIO Matthäus-Hahn-Straße 15, 73733 Esslingen am Neckar

Auf der Fläche vor dem Jugendhaus TRIO und dem angrenzenden Sportplatz des SV Mettingen 1892 heißt es wieder spielen, bewegen, Angebote kennenlernen und Leute treffen. 

Einrichtungen und Vereine aus Mettingen, Brühl und Weil haben ein buntes Programm zusammengestellt. 

   - Fußball und Bewegungsangebote

   - Basteln

   - Spielmobil

   - Glücksrad

   - Essen, Getränke, Kaffee und Kuchen

   - Fahrradwerkstatt "RadRat" mit ganz besonderen Rädern

   - Flohmarkt

Info

Jugendhaus TRIO Matthäus-Hahn-Straße 15, 73733 Esslingen am Neckar
Freizeit & Erholung
bis
Google Kalender - Fest der Vielfalt - 2025-10-12 12:00:00 Google Yahoo Kalender - Fest der Vielfalt - 2025-10-12 12:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Fest der Vielfalt - 2025-10-12 12:00:00 Outlook iCalendar - Fest der Vielfalt - 2025-10-12 12:00:00 ical

Tags