Fest der Vielfalt

Auf der Fläche vor dem Jugendhaus TRIO und dem angrenzenden Sportplatz des SV Mettingen 1892 heißt es wieder spielen, bewegen, Angebote kennenlernen und Leute treffen.

Einrichtungen und Vereine aus Mettingen, Brühl und Weil haben ein buntes Programm zusammengestellt.

- Fußball und Bewegungsangebote

- Basteln

- Spielmobil

- Glücksrad

- Essen, Getränke, Kaffee und Kuchen

- Fahrradwerkstatt "RadRat" mit ganz besonderen Rädern

- Flohmarkt