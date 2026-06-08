Am 18. und 19. Juli 2026 lädt der Musikverein Lautern wieder herzlich zum traditionellen „Fest im Dorf“ rund um den Dorfplatz in Lautern ein.

An beiden Tagen steht die Blasmusik im Mittelpunkt – von klassischer Polka bis zur modernen Blasmusik erwartet die Besucherinnen und Besucher ein vielfältiges musikalisches Programm. Das kulinarische Angebot mit Käseburgern, Grillwurst und frischgezapften Getränken am Samstag sowie saftigem Schweinebraten, Steak und Rigatoni mit Grillgemüse am Sonntag rundet das Festwochenende ab. In der schönen Dorfmitte von Lautern bietet diese Veranstaltung Gelegenheit zum geselligen Beisammensein und gemütlichen Verweilen.