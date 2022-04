»Die Welt ist schockiert. Kunst, Musik muss in Trauer schweigen. Alle moralischen Werte, alle europäischen Freiheiten, unser gesamtes kulturelles Erbe und die Entwicklung des letzten Jahrhunderts wurden zerstört – ein neuer schrecklicher Krieg hat einen der europäischen Staaten verschlungen.« Die Reaktion der ukrainischen Dirigentin Oksana Lyniv auf die Kriegsgewalt in ihrer Heimat steht sinnbildlich für die ganze Wut, Trauer und Angst, die die globale Gesellschaft umtreibt. Gerade jetzt ist es so wichtig, dass die Kunst- und Kulturszene nach einer langen Zwangspause durch die Pandemie wieder ihre Stimme erhebt: »No More War«!

Mit diesem Motto eröffnet die »Fest Spiel Ouvertüre« die Jubiläumssaison der Ludwigsburger Schlossfestspiele als explizites Konzert für den Frieden. Neben dem israelischen Pianisten Iddo Bar-Shaï und dem Orchester der Schlossfestspiele steht Oksana Lyniv erneut am Pult und führt ein emotionales Programm an, das die Zuhörenden in eine Welt des Trostes und der Hoffnung, aber auch zur dunklen Seite unseres Daseins, zu Leid und Schmerz, führt. Anstelle der geplanten Klaviervariationen von Franz Xaver Mozart tritt, aus aktuellem Anlass, eine Uraufführung von Victoria Polevas Werk »Nova«, das die Ukrainerin zu Beginn des Krieges komponiert hat. Daran, dass nichts höher zu schätzen ist als das Leben, erinnert auch Wolfgang Amadeus Mozarts Klavierkonzert Nr. 23 A-Dur. Besonders der zweite Satz taucht in eine tiefe, sehnsuchtsvolle Melancholie hinab, um dann mit virtuoser Freude wieder aufzutauchen. Die sechste Sinfonie ist die letzte Komposition von Peter Tschaikowsky und ein Schwergewicht der sinfonischen Musik. Es gibt wenige Werke in der Musikgeschichte von derart großer kathartischer Wirkung. Das legendäre Adagio des Schlusssatzes der »Pathétique« im Requiem-Charakter führt uns zurück in unsere Trauer und lässt uns gleichsam an das erlittene Leid der zahlreichen Opfer des Krieges gedenken.