Gemeinsam spielen und kreativ sein - staunen und feiern

Zum Weltkindertag laden wir herzlich zu einem bunten Fest für Kinder und Familien auf den Berg Hohenstaufen ein.

Freut euch auf ein abwechslungsreiches Programm

mit Musik, Zirkus, Spiel und vielen Mitmachangeboten:

🎵11:00 Uhr: Platzkonzert der Jugendkapelle Straßdorf

🎭12:00 Uhr: Walking Act der Puppenbühne Mini-Max

🎪14:00 Uhr: Show des Zirkus Arcobaleno mit anschließendem Mitmachzirkus

Außerdem gibt es:

🎨Kinderschminken

🏃Geschicklichkeitsparcours

✂️ Kreative Bastelangebote

🎈Hüpfburg – zur Verfügung gestellt von der Wohnbau Göppingen

🍯Honigstand der Imkerfamilie Erker

Kommt vorbei und verbringt einen fröhlichen Tag mit der ganzen Familie auf dem Berg Hohenstaufen! Wir freuen uns auf viele kleine und große Besucherinnen und Besucher und auf ein wunderschönes Fest zum Weltkindertag! 💛