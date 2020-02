Festakt zum 250. Geburtstag Hölderlins

2020 ist das Jubiläumsjahr deutscher Geistesgrößen. Nicht nur das Musikgenie Ludwig van Beethoven und der schwäbische Philosoph Georg Wilhelm Friedrich Hegel wurden 1770, also vor 250 Jahren geboren, sondern auch einer der wortgewaltigsten und weltweit einflussreichsten deutschen Dichter und Philosophen: Johann Christian Friedrich Hölderlin. Hölderlin gilt als berühmter Zögling unserer Denkendorfer Klosterschule, an der er sich von 1784 bis 1786 aufhielt. In Denkendorf finden zum 250. Geburtstag Hölderlins verschiedene Veranstaltungen statt.