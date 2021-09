Traditionen sind uns wichtig! Der Fellbacher Herbst steht für eine große gemeinsame Feier, für Treffen und Zusammensein, für den Austausch und für den Genuss! Doch der Fellbacher Herbst steht auch für Erntedank, für das Bewusstsein, dass wir von und mit der Natur leben, für die Ehrung der 100 ältesten Bürger, für ein gutes Miteinander von „Ur-Fellbachern“ und „Reingeschmeckten“ – und dies alles wollen wir beim offiziellen Festakt auf dem Guntram-Palm-Platz auch dieses Jahr feiern. Natürlich wird es noch nicht wieder der ursprüngliche Fellbacher Herbst sein. Doch wir haben Grund zur Freude und zur Dankbarkeit – und wir freuen uns, dass anlässlich des 900-Jahr-Jubiläums Ministerpräsident Winfried Kretschmann die Festrede zu „Fellbach feiert den Herbst!“ hält.

Eintritt frei, kostenlose Tickets im i-Punkt Fellbach.

Es gelten die aktuellen Corona-Regelungen:

3G-Nachweis (geimpft, getestet, genesen)

Kontaktdatennachverfolgung

Medizinische Maske oder FFP2-Maske außer am Sitzplatz

Abstandsgebot zu fremden Personen von 1,50 Metern

Die Sicherheit unserer Gäste ist uns wichtig! Deswegen haben wir ein umfangreiches Schutzkonzept erarbeitet. Die Schutzmaßnahmen passen wir laufend an die aktuelle Situation an. Wenn Sie mehr zur Lage in Fellbach und dem Rems-Murr-Kreis wissen möchten, gehen Sie bitte auf corona.fellbach.de.

Um Wartezeiten vor Ort zu verkürzen, halten Sie bitte Ihr Ticket und Ihren 3G-Nachweis (getestet, geimpft, genesen) bereit.

Barrierefreiheit

Überall, wo Menschen sich begegnen, treffen unterschiedliche Bedürfnisse aufeinander. Wir geben uns Mühe, Veranstaltungen so zu organisieren, damit möglichst alle Menschen dabei sein können. Für Fragen und Auskünfte stehen wir Ihnen sehr gerne persönlich zur Verfügung - bitte sprechen Sie uns an!